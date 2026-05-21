АО СК "РСХБ-Страхование" выплатило более 7,5 млн рублей за гибель урожая кукурузы КФХ в Карачаево-Черкесской Республике

АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило страховую выплату в размере более 7,5 млн рублей по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой крестьянско-фермерскому хозяйству в Карачаево-Черкесской Республике.

Сильный ливень с градом, обрушившийся в июне 2025 года на территорию Карачаево-Черкесской Республики, стал причиной гибели (утраты) урожая кукурузы в Зеленчукском и Хабезском районах Республики, где находились посевы хозяйства.

По итогам рассмотрения предоставленных страхователем документов, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило более 7,5 млн рублей в соответствии с условиями договора.

«Крупный град способен оказать негативное влияние на посевы сельскохозяйственных культур, вызывая механические повреждения листьев, ветвей, плодов и зерен растений, что нарушает процесс фотосинтеза, снижает урожайность и ухудшает качество продукции. В этой связи защитить финансовые интересы фермерских хозяйств и минимизировать убытки при порче и потери урожая в случае наступления непредвиденных опасных природных явлений позволяют программы агрострахования, в том числе с государственной поддержкой», — прокомментировала Анна Михайлина, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Ставрополе.

