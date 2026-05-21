Саратовской области более 47,7 тысяч неплательщиков за газ получили уведомления о возможном ограничении газоснабжения

Компания «Газпром межрегионгаз Саратов» уведомила более 47,7 тыс. абонентов о возможном приостановлении газоснабжения из-за задолженности за потребленный газ или отсутствия действующего договора на техническое обслуживание газового оборудования.

Сначала специалисты информируют всех должников, совершая телефонные звонки, организуют адресные выезды, консультируя по доступным способам погашения задолженности, и только в крайнем случае направляют письменное уведомление об отключении.

По закону, документ направляется не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты ограничения подачи газа. В нем содержится точная сумма долга и установленный срок для его оплаты. Если в указанный срок оплата не поступает, поставщик имеет право приостановить газоснабжение.

«На сегодняшний день уже 13 тыс. абонентов приняли меры по урегулированию ситуации. Мы призываем жителей региона в кратчайшие сроки проверить наличие задолженности за потребленный газ и своевременно ее погасить. Возобновить подачу газа будет возможно только после полного погашения долга, а также оплаты работ по отключению и подключению к газовой сети», – отметила начальник управления по работе с потребителями газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Оксана Дуденкова.