Выявить болезни животных на ранних стадиях поможет новый центр функциональной диагностики Вавиловского университета

Фото: Вавиловский университет

В Вавиловском университете открыт новый центр функциональной диагностики в рамках реализации проекта «Ветеринарные препараты» стратегического технологического проекта «Сельскохозяйственная биотехнология» программы «Приоритет-2030». Новый центр оснащен профессиональным оборудованием для ультразвуковой и функциональной диагностики, а также проведении лабораторных исследований животных, что позволит студентам получать практические навыки на высоком современном уровне, а ученым быстрее получать результаты исследований новых ветеринарных препаратов и вакцин.

Центр открыт при финансовой поддержке ветеринарных клиник региона: «Doctor Vet», «ВитаВет», «Zdravvet», «Родентовет», «Ветеринарная клиника доктора Анникова», Ветеринарная клиника «Центральная». Во всех этих клиниках работают выпускники Вавиловского университета.

Ректор Вавиловского университета Дмитрий Соловьев отметил:

«Открытие такого центра позволит на новом уровне осуществлять подготовку ветеринарных кадров, сократить сроки проведения научных исследований. Мы единственный вуз в регионе, осуществляющий подготовку ветеринарных кадров для отрасли и качество их подготовки для нас является приоритетной задачей. Центр имеет большое значение и для развития научных разработок. Ученые нашего вуза впервые в мире расшифровали геном бактерии, вызывающей листериоз сельскохозяйственных животных и совместно с компанией Нита-фарм ведут разработку передовой отечественной вакцины от листериоза. Здесь мы на практике реализуем одну их наших стратегический целей развития – интеграция науки и образования. Выражаю отдельную благодарность нашим партнерами за предоставленное оборудование для проведения исследований».

На торжественном открытии проведены три практических мастер-класса от ведущих специалистов:

- по лабораторному анализу крови: участники познакомились с работой нового лабораторного оборудования и особенностями проведения современных диагностических исследований;

- мастер-класс по ультразвуковой диагностике: студенты получили возможность увидеть применение УЗИ в клинической практике и освоить базовые принципы исследования;

- завершением программы стал мастер-класс «ЭКГ лошади», участники познакомились с особенностями функциональной диагностики крупных животных и проведением электрокардиографических исследований.

Открытие центра стало важным шагом в развитии практико-ориентированного ветеринарного образования и ярким примером эффективного сотрудничества университета и профессионального сообщества.

