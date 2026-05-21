«Туриада-2026» бьет рекорды!

Каждый раз это кажется невозможным, но год от года участники традиционного Дружеского забега в гору доказывают – нет ничего невозможного!

Вот и сегодня рекорд прошлого года был побит - Игорь Дмитриев из республики Марий Эл преодолел дистанцию за 5 минут 42 секунды!

Но это еще не все! Наш забег стал рекордным и по количеству участников! Вы когда нибудь видели человека бегущего в гору с аккордеоном? А мы видели, и такое возможно только на «Туриаде»!

Сильнейших духом спортсменов поприветствовал Заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Александрович Машковцев. Лучшие из лучших получили заслуженные призы, но главное – незабываемые эмоции и атмосфера единства!