Православные саратовцы празднуют Вознесение Господне

Фото: МинИнформ 64 Z

Православные христиане сегодня празднуют одно из главных событий церковного года – Вознесение Господне. Этот великий праздник, отмечаемый через сорок дней после Пасхи, всегда выпадает на четверг.

Евангельское повествование гласит, что воскресший Иисус Христос в течение сорока дней являлся своим последователям, укрепляя их убеждения и наставляя на дальнейший путь служения. В преддверии своего ухода с земли Спаситель собрал учеников на Елеонской горе, недалеко от Иерусалима, преподал им благословение и вознесся на небеса. Тут же появились два ангела, возвестившие апостолам о грядущем возвращении Христа, который придет судить мир.

Накануне праздника, в среду, в церквях проводится Всенощное бдение, а в сам день Вознесения совершаются торжественные литургии с чтением посвященных этому событию отрывков из Священного Писания. В кругу семьи принято устраивать умеренную трапезу, разрешенную, поскольку в этот день пост отменяется. Ранее к празднику готовили блины и пироги, олицетворявшие обновление, а также выпекали хлебцы в форме лестниц, символизирующих восхождение на небеса. Дома и церкви традиционно украшали зелеными ветвями, в основном березовыми, как символ прихода лета и обновления природы.