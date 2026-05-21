Школа искусств как центр притяжения

Фото: Саратовская областная Дума

Депутаты сегодня работают в Воскресенском районе. Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов вместе с коллегами – Антониной Галяшкиной, Ириной Колесниковой и Дмитрием Петровым – посетил Елшанскую детскую школу искусств.

Школа дала старт многим талантам, открыла путь одаренным художникам, танцорам, музыкантам. Среди них – лауреаты всероссийских и международных конкурсов, победители областных турниров. За успехами воспитанников колоссальный труд. Об этом рассказала директор ДШИ Оксана Романова.

Алексей Антонов вручил благодарность Надежде Николотовой – опытнейшему педагогу школы. Вот уже больше 30 лет Надежда Борисовна посвящает себя эстетическому воспитанию детей. Благодаря ее таланту и призванию многие выпускники выбрали творчество профессией, стали художниками, дизайнерами, архитекторами. Пять человек завоевали именную губернаторскую стипендию.

За три года в школу пришли сразу три молодых преподавателя. Так, выпускница Елшанской ДШИ Анастасия Никитина вернулась в родные стены уже в качестве преподавателя музыкального отделения по классу хорового пения и концертмейстера. Это стало возможным благодаря программе «Земский работник культуры», участницей которой она стала в 2025 году.

Учителей поблагодарила Антонина Галяшкина. По ее словам, чтобы раскрыть способности детей, нужен особый талант, которым в полной мере наделены педагоги Елшанской ДШИ.

Обсудили с коллективом вопросы состояния и содержания здания школы искусств – объекта культурного наследия, а также потребность жителей в создании отдельного клуба. Антонина Галяшкина подчеркнула высочайшее значение сельских территорий. Депутаты подключатся к решению обозначенных жителями тем.