«Туриада-2026» бьёт рекорды по количеству участников и зрелищности

Фото: ООО "Волга-Медиа"

С 19 по 22 мая в Хвалынске проходит «Туриада-2026» — масштабное спортивно-туристское мероприятие, собравшее 700 участников из всех регионов Приволжского федерального округа. К 14 командам регионов ПФО присоединились спортсмены из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов, а также делегации из Беларуси, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участники покоряют пешеходные маршруты, велосипедные трассы и водные преграды.

В программе — конкурс «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута по ПФО» с грантом 450 тысяч рублей, матчевые встречи по спортивному туризму, межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец» и интеллектуальный марафон. Традиционный Дружеский забег в гору побил рекорд прошлого года: Игорь Дмитриев из Марий Эл преодолел дистанцию за 5 минут 42 секунды. Забег стал рекордным и по количеству участников. На старте можно было увидеть даже человека с аккордеоном.

22 мая состоится торжественное закрытие с участием полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. В этот день команды сразятся в спортивно-туристской эстафете за «Кубок регионов». Заместитель полпреда Олег Машковцев уже поприветствовал сильнейших духом спортсменов. «Туриада» вновь доказала, что на её площадке нет ничего невозможного, а атмосфера единства и незабываемые эмоции — главные призы для всех участников.