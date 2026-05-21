Преображение Дома культуры в Хопёрском: новое сердце села

Село Хопёрское, расположенное в Балашовском районе, радостно отметило досрочное завершение реконструкции местного Дома культуры. Это стало первым объектом, обновленным в рамках региональной программы 2026 года, известной как «50 ДК». Теперь в отремонтированных стенах культурного центра уже вовсю проходят различные творческие мероприятия, принося радость более чем 2700 жителям села.

Долгожданное открытие современного, уютного и многофункционального пространства для концертов, встреч и занятий по интересам состоялось благодаря своевременному завершению ремонтных работ. Помимо замены напольного покрытия в холле и зрительном зале, сэкономленные средства позволили украсить сцену ламинатом. Значительным вкладом стало оснащение дома культуры новым современным оборудованием, включая ноутбуки, проектор и экран.

Строители вложили душу в каждую деталь, создав по-настоящему домашнюю, теплую и светлую атмосферу. Результатом труда стало пространство, где кипит жизнь: звучат песни, демонстрируются танцевальные номера и проводятся праздники.

Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области, подчеркнула, что программа обновления сельских домов культуры и библиотек является одним из краеугольных камней региональной политики на протяжении уже пяти лет. Этот амбициозный проект, находящийся под личным кураторством губернатора Романа Бусаргина, призван обеспечить сельских жителей современными условиями для самовыражения и активного досуга.

Выделенные на ремонт 500 тысяч рублей из областного бюджета были освоены эффективно, что позволило дому культуры распахнуть свои двери раньше намеченного срока – 1 июня 2026 года. Слаженная работа подрядчиков стала залогом столь быстрого результата.

Основанный в 1967 году, Хопёрский Дом культуры на протяжении почти 60 лет является центром общественной и культурной жизни села. С момента открытия здесь успешно функционируют десять клубных формирований, среди которых особое место занимает прославленный фольклорный ансамбль «Млада» под руководством Е. В. Коземировой, неоднократно становившийся лауреатом престижных конкурсов различного уровня. В том же здании располагается и сельская библиотека.

В 2026 году, в рамках инициативы «Ремонт 50 ДК», работы по обновлению охватят 40 районов области и город Саратов. Общий бюджет программы составляет 20,5 млн рублей. Приоритетное внимание уделяется ремонту кровель, но комплексный подход также включает реконструкцию цоколей, фундаментов, замену окон и дверей, электромонтажные и отделочные работы, а также закупку передового оборудования.