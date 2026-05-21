Саратовские спортсмены школы «РиФ» заняли два вторых места на первенстве России

Стрелки из школы «РиФ» завоевали два вторых места на прошедшем в Ижевске первенстве России. Данное соревнование, проводившееся по пулевой стрельбе среди спортсменов с нарушениями слуха, собрало 70 участников, представлявших 19 российских регионов.

Воспитанники энгельсской ДЮСАШ «РиФ» отличились в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (упражнение ПП-40, 40 выстрелов), став обладателями двух серебряных наград. Мастер спорта Дарья Клевцова и кандидат в мастера спорта Максим Зимнюков заняли вторые места в своих категориях.

Тренировала спортсменов Марина Васильева, тренер высшей категории.