Пятилетняя девочка сбежала из саратовского детского садика и заблудилась

Фото: Архив КП

В Саратове произошел инцидент с пятилетней воспитанницей детского сада, которая ушла сама и заблудилась.

Во время прогулки юная жительница Саратова приняла решение покинуть дошкольное учреждение для возвращения домой. Она незаметно покинула территорию детского сада. Однако, не сумев ориентироваться на местности, девочка оказалась одна на проезжей части.

К счастью, поблизости оказались сотрудники дорожно-патрульной службы. Инспекторы заметили ребенка на улице Усть-Курдюмской, сопроводили его в отделение и связались с его близкими для их прибытия.