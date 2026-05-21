Актриса Елизавета Арзамасова рассказала саратовским школьникам о важности чтения

Актриса Елизавета Арзамасова, выступая в школе № 2 поселка Базарный Карабулак Саратовской области, побеседовала с учениками о важности литературы, влиянии гаджетов и своей любви к книгам. Эта встреча прошла в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», инициированного Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента России. Литературный клуб школы был отмечен как один из наиболее активных в стране, а само мероприятие соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

В рамках диалога с юными читателями, Арзамасова, являющаяся лектором Российского общества «Знание», раскрыла значение литературы в формировании личности, вкуса и мировоззрения, а также поделилась своим профессиональным путем. Она подчеркнула, что чтение служит инструментом для развития внутреннего мира, творческого мышления и формирования как таковой личности.

«Чтение сегодня – это абсолютный тренд. Дети переключились на гаджеты, но от бесконечного потока контента мы только устаём: час в интернете – и не помним, что видели. Это сумбур и пустая трата времени», — отметила актриса, предостерегая от поверхностного потребления информации.

Арзамасова считает, что гораздо ценнее наполнять себя знаниями и впечатлениями с пользой и удовольствием. Она сравнила чтение с тренировкой для мозга и души, подобно тому, как правильное питание и физкультура важны для тела. Актриса уверена, что каждый человек рано или поздно приходит к этому осознанию, и она сама — не исключение.

Отвечая на вопросы о запахе любимой книги, Елизавета Арзамасова поделилась своими ощущениями от аромата своей собственной книги «Костик из Солнечного переулка». По ее словам, он напоминает летнюю деревню, одуванчики, мамин суп, печенье и мокрый асфальт – что-то очень родное и знакомое. Идея написать книгу возникла во время ее беременности, и она хотела создать историю для семейного чтения, чтобы рассказы Костика служили поводом для обсуждения важных тем.

Школы, желающие знакомить учеников с русской классикой и создавать литературные клубы, могут обратиться с этой инициативой на сайт Российского общества «Знание».