Саратовские врачи спасли проглотившую металлический штифт пенсионерку

Спустя три недели после случайного проглатывания 78-летней Менсулой У. металлического штифта во время стоматологического лечения, врачи областной клинической больницы успешно удалили инородное тело без необходимости проведения открытой операции.

Штифт, пройдя по пищеварительному тракту, остановился в толстой кишке. Несмотря на то, что в других клиниках пациентке рекомендовали ждать естественного выхода инородного предмета, это увеличивало риск перфорации кишечника. В итоге потребовалась экстренная госпитализация в хирургическое отделение №2.

Учитывая, что открытая операция могла представлять значительную опасность для пожилой пациентки, было принято решение о минимально инвазивном вмешательстве.

Специалисты отделения №2, эндоскописты Сергей Эленгаупт и Ленорд Цатурян, провели колоноскопию под наркозом. Эта процедура позволила добраться до штифта в толстой кишке и извлечь его, исключив потребность в хирургическом разрезе.

Главный врач Елена Стифорова высоко оценила мастерство врачей, назвав их эндоскопическое вмешательство "виртуозным" и отметив оперативность оказанной помощи.