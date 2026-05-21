В Энгельсе школьники представили креативный проект ко Дню Победы

Фото: Минкультуры Саратовской области

Ученики Энегельской школы креативных индустрий представили проект «Мост сквозь время», посвященный Дню Победы. Эта инициатива представляет собой нарратив, сотканный из изображений, линий и семейных воспоминаний. В создании выставки принял участие весь коллектив школы. Студентка Алиса Лукьянова, обучающаяся на втором курсе направления «Дизайн», разработала выразительные графические элементы и общий визуальный стиль. Параллельно студенты первого курса, специализирующиеся на фото- и видеопроизводстве, успешно запечатлели живые эмоции во время тематической фотосъемки. В объективы фотокамер попали молодые спортсмены из клуба единоборств «Кобра», тренирующиеся под руководством Людмилы Хасановой. Каждая фотография и каждый нарисованный силуэт интегрированы в целостную экспозицию. Плакаты, выполненные в единой стилистике, содержат тщательно оформленные биографии участников Великой Отечественной войны. Особое значение имеет тот факт, что потомки этих героев стали частью фотосессии. Проект находился под руководством опытных преподавателей: Татьяны Поваровой, Александры Кувшиновой и Марии Серяпиной. Часть работ выставки можно увидеть по адресу: город Энгельс, площадь Ленина, дом 26.