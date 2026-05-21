Саратовчанка стала жертвой мошенников при покупке авто из-за рубежа

Девушка из Саратова лишилась крупной суммы денег, став жертвой аферистов при попытке приобрести автомобиль из-за рубежа.

27 апреля молодая саратовчанка 21 года обнаружила в одном из мессенджеров канал, предлагающий автомобили из-за границы. Для выяснения деталей по интересующей ее модели машины, ей был предоставлен контакт «менеджера». Связавшись по телефону с «специалистом», она узнала об условиях рассрочки и процедуре таможенного оформления. Затем, для заключения договора купли-продажи, она отправила свои личные документы. После этого девушка оформила кредит и перевела на указанный счет 250 тысяч рублей в качестве оплаты пошлин. 1 мая ей было отправлено видео автомобиля, которое, как выяснилось позднее, было подделано. Когда же она попыталась узнать, где находится ее будущий автомобиль, ее заблокировали в этой группе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Правоохранительные органы призывают граждан проявлять осторожность при совершении покупок в интернете. Рекомендуется тщательно проверять сведения и отзывы о торговых площадках в сети на независимых ресурсах.