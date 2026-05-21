В Энгельсе продолжается снос расселенных домов. Активные работы сейчас проводятся на ул. Тургенева. Об этом сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов:

"Напомню, по решению губернатора Романа Бусаргина на демонтаж расселенных строений в Энгельсе из регионального бюджета было выделено 12 млн рублей.

Ранее состоялся аукцион по определению подрядчика, который выполняет работы по сносу и зачистке земельных участков в отношении 18 объектов капитального строительства, 13 из которых на сегодняшний день уже снесены. На сложившуюся экономию в рамках проведенных конкурсных процедур дополнительно планируется снести еще два строения.

Также из средств местного бюджета было выделено более 4 млн рублей и выполнены работы по выносу транзитных газовых сетей и их обрезке для выполнения полного комплекса работ на указанных территориях. Держу ход работ на личном контроле".