Саратовскую область ночью 21 мая атаковали украинские беспилотники

21 мая Саратовская область вновь оказалась под угрозой атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Граждан региона проинформировал об опасности губернатор Роман Бусаргин.

Около пяти часов утра жители Саратова получили СМС-сообщения от РСЧС с текстом: «Внимание! На территории Саратовской области существует угроза атаки БПЛА!».

Глава региона впоследствии подтвердил информацию, полученную от экстренных служб. Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, в Саратовской области объявлена тревога в связи с возможным нападением беспилотников.

«Системы оповещения могут быть активированы локально в районах, где существует вероятность угрозы. Все экстренные службы находятся в состоянии полной готовности», — отметил Роман Бусаргин.

Дополнительно, аэропорт Гагарин в Саратове ввёл временные ограничения на осуществление полётов.