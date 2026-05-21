Не все знают: проголосовать по вопросу смены управляющей организации можно онлайн

Если содержание дома вызывает вопросы: в подъезде недостаточно чисто, обращения рассматриваются слишком долго, а необходимые работы откладываются, собственники может изменить ситуацию законным способом.

Любой собственник квартиры или иного помещения в доме вправе инициировать и провести общее собрание собственников, в том числе по вопросу о смене управляющей организации или выборе другого способа управления домом (организации товарищества собственников жилья или выборе непосредственного способа управления).

Решение принимается большинством голосов собственников, принявших участие в голосовании в установленном порядке.

Если собрание проводится с использованием системы ГИС ЖКХ, проголосовать можно онлайн через приложение «Госуслуги Дом» – без бумажных бюллетеней и долгого сбора подписей.

В приложении удобно:

Голосовать по вопросам дома

Получать уведомления о собраниях

Изучать повестку и документы

Следить за итогами голосования

Участвовать из любой точки страны

