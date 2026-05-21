Не все знают: проголосовать по вопросу смены управляющей организации можно онлайн

Если содержание дома вызывает вопросы: в подъезде недостаточно чисто, обращения рассматриваются слишком долго, а необходимые работы откладываются, собственники может изменить ситуацию законным способом.
Любой собственник квартиры или иного помещения в доме вправе инициировать и провести общее собрание собственников, в том числе по вопросу о смене управляющей организации или выборе другого способа управления домом (организации товарищества собственников жилья или выборе непосредственного способа управления).
Решение принимается большинством голосов собственников, принявших участие в голосовании в установленном порядке.
Если собрание проводится с использованием системы ГИС ЖКХ, проголосовать можно онлайн через приложение «Госуслуги Дом» – без бумажных бюллетеней и долгого сбора подписей.
В приложении удобно:
Голосовать по вопросам дома
Получать уведомления о собраниях
Изучать повестку и документы
Следить за итогами голосования
Участвовать из любой точки страны
