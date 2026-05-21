Оркестр «Волга-Бэнд» рассказал саратовцам о новой японской программе

29 мая Концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» завершит свой концертный сезон премьерой. Коллектив представит программу «Музыкальный мир Хаяо Миядзаки». Дирижирует Дмитрий Кохан из Ростова-на-Дону. Он рассказал о предстоящем концерте.

Как родилась эта программа?

Совершенно случайно. Мне на глаза попались ноты музыки японского композитора Дзё_Хисаиси, постоянного соавтора известного, оскароносного режиссера аниме Хаяо Миядзаки. Эти аранжировки для оркестра были выполнены в Японии. И выполнены великолепно, профессионально. Я стал изучать, кто такой Хисаиси и вышел на имя Миядзаки, с творчеством которого был мало знаком. Посмотрел его главные мультфильмы – «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Ветер крепчает» и другие. Познакомился с партитурами и понял, какая это талантливая, образная музыка. Программа «Музыкальный мир Хаяо Миядзаки» выстроена с нарастающей динамикой. Все произведения – хиты Хисаиси из шедевров Миядзаки.

Дзё_Хисаиси – мастер высочайшего класса. Я бы поставил его в один ряд с превосходными кинокомпозиторами Джоном Уильямсом, Хансом Циммером, Джерри Голдсмитом. Хисаиси получил музыкальное образование у европейских композиторов. Его музыка, сохраняя национальный колорит, понятна и европейскому слушателю.

Почему вы готовите эту программу именно с саратовским «Волга-Бэнд»?

Это один из лучших оркестров духовых инструментов в нашей стране, коллектив с огромными художественными возможностями. Денис Марьев – очень талантливый дирижер и руководитель. Мы дружим между собой и коллективами. Напомню, что 10 лет главным дирижером концертного оркестра духовых инструментов им. В. Еждика Ростовской областной филармонии был Вадим Вилинов. Он закончил саратовскую консерваторию, был учеником Анатолия Селянина. Привез из Саратова много прекрасных традиций, которые Селянин культивировал: принципы, профессиональное отношение к работе, интерес к академической музыке. Ростовский оркестр долгое время черпал свой репертуар из библиотеки саратовского оркестра. В общем, связи с Саратовом крепкие.

Программа «Музыкальный мир Хаяо Миядзаки» – сложная, для нее нужен большой коллектив, необходимы музыканты высочайшего класса во всех группах – ударных, деревянных, медных. Я уже имел честь и удовольствие работать с «Волга-Бэнд» над концертом, посвященным творчеству кинокомпозитора Ханса Циммера. И убедился, какая в Саратове замечательная публика. Очень жду встречи с вашим прекрасным городом.

Ваши любимые темы из мультфильмов Хаяо Миядзаки ?

Мне особенно нравятся две. Главная тема из мультфильма «Ходячий замок»: удивительной красоты, трогательная, талантливая. И музыка из «Унесенные призраками». Разнообразная, мелодичная. Играя на любом инструменте, наслаждаешься ее красотой.

Уверен, что японская программа буде интересна всем. Приглашаю поклонников, фанатов анимэ. А те, кто пока не знаком с этим жанром, откроют для себя много нового. Самое главное, этот концерт будет наполнен великолепной музыкой и мастерством оркестра «Волга-Бэнд».

29 МАЯ | 18:30

