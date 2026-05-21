21 тонну коровьих шкур не пустили из Республики Казахстан в Саратовскую область

Партия шкур крупного рогатого скота, предназначенная для дальнейшей обработки (гольевой спилок), общим весом 21 тонна, была задержана на границе Саратовской области, примыкающей к Казахстану.

Такую информацию распространило управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, осуществляющее свою деятельность на территории Саратовской, Самарской и Пензенской областей.

Отмечается, что данный груз, прибывший из Казахстана, не был допущен к ввозу в Россию по причине выявленных нарушений требований ветеринарного законодательства. Основное несоответствие касалось дат производства, которые были указаны в сопроводительной документации и на самой маркировке товара.

Вследствие обнаруженных нарушений, организации, осуществляющей перевозку, был выдан акт, предписывающий возврат груза. В итоге вся партия была направлена обратно в пункт отправления.