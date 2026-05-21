В День Волги в городе Балаково спустили на воду теплоход «Могучий»

20 мая, во время празднования Дня Волги в городе Балаково Саратовской области, состоялся спуск на воду нового сухогрузного теплохода под названием «Могучий».

По информации, предоставленной главой района Сергеем Барулиным, строительство этого судна было осуществлено на мощностях местного судостроительно-судоремонтного предприятия. Теплоход будет использоваться для транспортировки широкого спектра грузов, включая минерально-строительные материалы, опасные вещества и контейнерные перевозки.

«Запуск «Могучего» в эксплуатацию является важным этапом. Мы испытываем чувство гордости, что подобные масштабные проекты воплощаются в жизнь именно на территории нашего района», — отметил Барулин.