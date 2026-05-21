Соцфонд РФ рассказал жителям Саратова о выплатах в связи со стажем и больничному

Более 123 тысяч работающих граждан Саратовской губернии воспользовались выплатами по болезни. Такие данные были опубликованы региональным отделением Социального фонда России.

Размер пособия, выплачиваемого в случае заболевания, зависит от продолжительности трудового стажа и заработка работника за два предыдущих года. Сотрудникам со стажем до пяти лет начисляется 60% от среднего дохода, от пяти до восьми лет — 80%, а тем, чей стаж превышает восемь лет, — полная сумма (100%).

Стоит отметить, что больничный лист по уходу за детьми до восьми лет оплачивается в размере 100% вне зависимости от продолжительности страхового стажа. Кроме того, в течение месяца после прекращения трудовых отношений бывший сотрудник имеет право на получение пособия от предыдущего нанимателя. В таком случае сумма выплат составит 60% от ранее установленного среднего заработка, но не меньше минимального размера оплаты труда.