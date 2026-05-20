Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 19:59

В Саратове обсудят сохранение старинного дома И.И. Зейферт XIX века

В Саратове рассмотрят вопрос сохранения дома XIX века
Источник:kp.ru
Фото:Мэрия

Фото:Мэрия

Городской комитет по архитектуре представил акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации для сохранения объекта культурного наследия — старинного дома И.И. Зейферт. Здание построено в середине XIX века, перестроено в 1889 году, а в 1902 году над ним работал известный архитектор Франциск Иванович Шустер.

Проектом предусмотрено усиление существующих фундаментов струйной цементацией, погружение шпунта и непрерывный геотехнический мониторинг за кренами и вибрациями. Также будет благоустроена прилегающая территория. Сейчас на объекте ведутся первоочередные противоаварийные работы для предотвращения разрушения.

Главная цель проекта — вернуть зданию его историческое назначение. Материалы доступны для ознакомления на официальном сайте администрации Саратова, где также пройдут общественные обсуждения.