В Калининском районе завершено расследование убийства мужа женой

В Калининском районе Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней женщины, обвиняемой в убийстве собственного мужа. По версии следствия, 14 марта 2026 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла 61-летнему супругу удар ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла в квартире жилого дома на улице Центральной в селе Михайловка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.