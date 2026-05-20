В Саратове на проспекте Столыпина нашли тело 61-летнего мужчины

В Саратове следователи проводят проверку по факту смерти 61-летнего мужчины. Тело без признаков жизни нашли 19 мая в одном из домов на проспекте Столыпина во Фрунзенском районе. Обнаружены признаки гниения, о случившемся сообщили в правоохранительные органы.

На место происшествия выезжали следователь СК и судмедэксперт. Специалисты провели осмотр тела и места его обнаружения. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Результаты экспертизы позволят сделать окончательные выводы о характере гибели мужчины.