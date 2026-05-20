Александр Марченко рассказал о форуме «Сильные идеи для нового времени»

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко в прямом эфире рассказал о форуме «Сильные идеи для нового времени», конкурсе «Знай наших» и платформе «ПОС Бизнес». Форум, организованный АСИ и Фондом Росконгресс, — открытая платформа для жителей России старше 18 лет. Лучшие 100 проектов получают поддержку партнеров: от финансирования и наставничества до пилотирования в регионах. Идеи докладываются лично Президенту России. Прием заявок открыт до 15 июня 2026 года на платформе идея.росконгресс.рф.

Конкурс «Знай наших» для растущих российских брендов проводится в рамках форума по поручению Президента. Предприниматели получат персональное сопровождение экспертов, помощь в привлечении инвестиций, продвижение на маркетплейсах и федеральное признание. Прием заявок — до 1 июня на сайте знайнаших.аси.рф. Платформа «ПОС Бизнес» (через «Госуслуги» или инвестпортал) с 2025 года работает как «единое окно» для бизнеса и инвесторов. За время работы отработано более 80 обращений.

По вопросам участия можно обращаться в министерство инвестиционной политики Саратовской области: по форуму и конкурсу — 8 (8452) 69-52-34 (Денис Шмелев), по «ПОС Бизнес» — 8 (8452) 69-52-65 (Виктория Гребнева).