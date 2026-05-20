На набережной создают живую изгородь и монтируют систему автополива

Глава Саратова совместно с директором МБУ «Садово-парковое» Евгением Савкиным проверил состояние благоустройства Набережной Космонавтов — одного из знаковых мест для жителей города. В прошлом году здесь высадили более 100 деревьев, 99% из них прижились. В настоящее время в рамках содержания территории завершена высадка зелёных насаждений, продолжаются другие плановые работы: покос травы, создание живой изгороди и устройство системы автополива.

Учитывая масштабы объекта, включающего два пляжа и протяжённую пешеходную зону, в пиковый летний сезон нагрузка на эту территорию возрастает кратно. Руководителю учреждения поставлена задача проработать вопрос привлечения студентов профильных вузов для летней работы. Для будущих специалистов это станет возможностью получить практический опыт и официальный заработок. Также указано на необходимость активного набора сезонных рабочих для усиления службы благоустройства.

Уже сейчас есть вопросы к качеству покоса травы и уборки. Глава города поручил исправить все недочёты в кратчайшие сроки. Набережная должна содержаться в идеальном состоянии. Работы по благоустройству и содержанию территории продолжаются. В летний сезон контроль будет усилен.