В Саратове начали ремонт дороги через Затон протяжённостью 3,7 км

В Саратове начался ремонт дороги через Затон. Работы идут по новой региональной программе, на которую областному центру дополнительно выделен 1 млрд рублей. В программу включили наиболее проблемные участки, в том числе улицу Большую Затонскую (3,7 км). Она соединяет центральную часть города с посёлками Затон и Юбилейный. Минувшей ночью специалисты приступили к фрезеровке старого покрытия, днём проводят подготовительные работы под укладку нижнего слоя асфальта.

Основные работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и избежать серьёзных ограничений движения в часы пик. Всего в текущем году по региональной программе отремонтируют почти 30 км дорог в Саратове. Сейчас работы ведутся на 12 участках. На улице Тульской приступили к укладке верхнего слоя, на Астраханской монтируют бордюры, продолжается укладка нижнего слоя на дороге на 2-ю Гуселку.

Завершаются работы на улицах Техническая, Тархова и Барнаульская. Ночью продолжится фрезеровка улицы Большая Затонская. Губернатор Роман Бусаргин лично контролирует ход ремонта. Подрядчики работают с опережением графика. Жители посёлков смогут оценить обновлённую трассу уже в ближайшее время. Качество ремонта будет проверено специальной комиссией.