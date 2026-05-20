Родителям школьников в Энгельсе рассказали о вербовке подростков в сети

В школах Саратовской области стартовал цикл лекций Российского общества «Знание» для родителей, посвящённый безопасности детей в цифровом мире. На собрании в школе №30 Энгельса выступил Герой России Александр Янклович. Он рассказал о современных методах вербовки через соцсети, игровые чаты и переписку, отметив, что вербовщики воздействуют через интерес, поддержку и чувство значимости.

Лектор подчеркнул, что подростки особенно уязвимы, когда им не хватает общения и внимания. Родителям важно не только контролировать, но и разговаривать с детьми, знать их интересы и окружение. Янклович перечислил тревожные сигналы и объяснил, как действовать при попытках втянуть ребёнка в опасное общение.

Проект Знание.Безопасность направлен на профилактику вовлечения в деструктивную деятельность, противодействие терроризму, экстремизму и мошенничеству, а также на развитие критического мышления. «Вербовщики стучатся не в дверь — они приходят в телефон ребёнка», — резюмировал лектор.