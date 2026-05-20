В Саратовской области подвели итоги Единого дня профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Масштабная межведомственная акция была приурочена к началу летнего сезона и школьных каникул. В мероприятиях участвовали педагоги, специалисты системы профилактики, представители комиссий по делам несовершеннолетних, а также подростки и их родители. В Кировском районе Саратова прошли встречи и беседы о законопослушном поведении, ответственном отношении к общественным нормам, а также о недопустимости использования ненормативной лексики в интернете и общественных местах.

В школе имени Гагарина в Энгельсе для обучающихся организовали классные часы. Ребятам объяснили важность возвращения домой до 22:00 и напомнили, что несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей с 22:00 до 06:00. Также рассказали о возможностях летней занятости: трудовых бригадах, волонтёрских проектах, временных рабочих местах для подростков с 14 лет, творческих и спортивных лагерях, кружках и секциях. Школьникам разъяснили, как правильно искать вакансии и оформлять трудоустройство, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Председатель областной комиссии Анастасия Борода отметила, что летом риски для детей возрастают многократно. «Единый день профилактики призван донести простую истину: законопослушность — это не врождённое качество, а результат воспитания, где главное место занимают личный пример взрослых, разумная занятость ребёнка и семейное тепло. Наша задача — сделать каникулы безопасными», — подчеркнула она.