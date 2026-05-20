«Зарница 2.0» в Марксе объединила 400 школьников и студентов

Фото: МинИнформ 64 Z

В Марксе в лагере «Орленок» проходит региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Около 400 школьников и студентов из 36 команд старшей и средней возрастных категорий соревнуются в 18 испытаниях. Участник команды «Бравые ребята» из Лысогорского района Владислав Максимов рассказал, что они тренировались ежедневно по 4 часа и готовы показать тактическую медицину, строевую подготовку и знание истории.

Ребята соревнуются в ролях командиров, операторов БПЛА, штурмовиков, медиков и связистов. Программа включает строевую подготовку, первую помощь, силовые состязания, РХБЗ, лазертаг и марш-бросок. Победители в старшей возрастной категории: 1 место — «Вираж 164» (Саратов), 2 место — «Воин Поволжья» (Татищевский район), 3 место — «Расковцы» (Энгельсский район).

Замминистра образования Михаил Попов поздравил победителей и отметил, что все показали отличные результаты. Впереди еще 4 дня соревнований для средней возрастной категории (7–11 лет) и студентов СПО.