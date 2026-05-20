К 110-летию Маресьева в Саратове покажут оперу «Повесть о настоящем человеке»

20 мая исполнилось 110 лет со дня рождения Алексея Маресьева — легендарного лётчика, Героя Советского Союза, уроженца города Камышина Саратовской губернии. Его история известна всему миру благодаря книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Во время войны Маресьев совершил 86 вылетов, сбил 10 самолётов противника. После тяжёлого ранения и ампутации обеих ног он сумел освоить полёты на протезах и вернуться в строй.

В честь юбилея 2 июня на Собиновском музыкальном фестивале покажут оперу Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке». Постановка пройдёт в Саратовском академическом театре оперы и балета. Главные партии исполнят звёзды столичных сцен: солист Большого театра Андрей Потатурин (Алексей) и солистка Московского театра «Новая опера» Ксения Нестеренко (Ольга).

«История Маресьева — пример невероятного мужества, силы воли и любви к Родине, — напоминают организаторы. Его упорство и вера в себя остаются примером для всех нас». Опера Прокофьева, созданная по мотивам знаменитой повести, станет одним из центральных событий фестиваля, посвящённых памяти великого земляка.