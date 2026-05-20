Две команды из Саратовской области вышли в финал чемпионата CASE-IN

Саратовскую область в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN представят две команды. От СГТУ имени Гагарина и Вавиловского университета выступят по одной команде в направлении «Электроэнергетика». Финал пройдет с 20 по 22 мая в Москве. Всего в нем участвуют 760 будущих и действующих специалистов из России и 13 зарубежных стран.

Всего представлено 208 команд. Студенческая лига собрала участников из 70 университетов России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Беларуси. Они разыграют награды в 13 направлениях, соответствующих ведущим отраслям экономики. Также на площадке финала встретятся молодые специалисты из компаний России, стран СНГ и БРИКС.

Победители и призеры студенческих направлений получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру 36 вузов-партнеров, оплачиваемые стажировки с перспективой трудоустройства. Триумфаторы примут участие в отраслевых молодежных образовательных форумах.