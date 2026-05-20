В Саратове открылся XXXIX Собиновский фестиваль к 120-летию Шостаковича

В Саратове 20 мая торжественно открыли XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль. В 2026 году он приурочен к 120-летию Дмитрия Шостаковича. Новая сцена театра оперы и балета приняла зрителей. Министр культуры Наталия Щелканова отметила: «Фестиваль почти 40 лет объединяет мастеров сцены. Наша задача — наполнить его новой энергией и сохранить наследие».

Открыла программу «Праздничная увертюра». В первый день саратовцев поразила «Траурно-триумфальная прелюдия» Шостаковича, написанная в честь защитников Сталинграда. Зрители встречали произведение возгласами «Браво!». Профессор консерватории Александр Демченко, лично знавший композитора, подчеркнул: фестиваль давно стал знаковым для всей России.

Девятая симфония, которую сам Шостакович называл «вздохом облегчения с надеждой на будущее», завершила вечер. Дирижировал народный артист РФ Юрий Кочнев. Фестиваль продлится до 7 июня. В программе также опера и балет Глиэра, Шебалина, Прокофьева, Вайнберга и Петрова.