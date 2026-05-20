В Петровске предлагают подсветить легендарный мост

Фото: МинИнформ 64 Z

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства перевалило за экватор. До его окончания — 12 июня — осталось 23 дня. Жители Петровска предлагают подсветить знаменитый железный мост через Медведицу. По легенде, его выкупили у экспедиции, которая везла конструкцию с Парижской выставки. Также в проекте — озеленение и клумбы.

В Пугачёве хотят сделать 15-километровую лыжероллерную трассу в парке имени Важина. Асфальт, освещение — для лыжероллеров, велосипедов и других колёс. В Новоузенске предлагают создать робототехнический полигон для запуска и испытаний. Местные школьники уже побеждают в международных соревнованиях, но проект пока набирает меньше голосов.

«В области благоустроили уже 1461 территорию — парки, скверы, площади и спортивные площадки. Призываю всех голосовать на платформе», — заявил министр строительства Михаил Бутылкин. Голосование проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.