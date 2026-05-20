"Женское движение Единой России" помогает бойцам в Аткарском районе

В Аткарском районе продолжает действовать партийное волонтерское движение по оказанию помощи участникам СВО в рамках проекта "Женское движение Единой России".

"Клуб волонтеров "Неравнодушные сердца" объединяет жителей населенного пункта Сазонова. C началом специальной военной операции женщины стали вязать изделия для бойцов, а со временем освоили изготовление маскировочных сетей. За все время изготовили более 140 маскировочных сетей. Сети пользуются спросом всегда. Цвета зависят от времени года. Зимой - это белое, серое, цвет земли. Сейчас готовимся к лету. Здесь нам нужна ткань зеленая, коричневая, желтая. Вяжем для всех, кому нужна наша помощь", - рассказала местный координатор партийного проекта "Женское движение Единой России", руководитель группы "Неравнодушные сердца" Валентина Шпакова.

