Саратовская область — лидер по поддержке бизнеса участников СВО

Саратовская область вошла в число регионов-лидеров по востребованности финансовой поддержки участников СВО. В первом квартале 2026 года предприниматели — ветераны спецоперации и поставщики для нужд СВО получили через платформу МСП.РФ 154 млн рублей льготных займов. Саратовская область (10 млн рублей) вошла в топ-регионов Приволжского федерального округа, на который пришлось более 80% общего объема поддержки.

Средняя ставка по микрозаймам для участников СВО составила 1,8% годовых, средняя сумма — 4 млн рублей, срок — 3 года. В целом по стране ГМФО выдали ветеранам 277 млн рублей. Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что низкие ставки позволяют привлекать финансирование без долговой нагрузки.

Федеральная программа «СВОй бизнес» реализуется Корпорацией МСП совместно с «Единой Россией» и «Опорой России». Она помогает ветеранам СВО запускать и развивать свое дело. Платформа МСП.РФ создана в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».