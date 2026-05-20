В Саратовской области запустили проект психологической помощи онкопациентам

В пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» сегодня прошёл брифинг, посвящённый реализации проектов — победителей первого конкурса Фонда президентских грантов 2026 года по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Одним из них стал проект саратовской региональной общественной организации помощи больным онкологическими заболеваниями «ЖИЗНЬ».

Директор организации Наталия Биюн рассказала, что проект «Здравствуй, жизнь!» направлен на социально-психологическое сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в Саратовской области. По её словам, людям, которые столкнулись с тяжёлым диагнозом, особенно нужна психологическая поддержка.

«Так как я сама онкобольная, прекрасно знаю, что нужна очень психологическая помощь, поэтому мы сделали такую программу», — отметила Наталия Биюн.

Проект предполагает индивидуальные и групповые консультации. При этом психологическую помощь по телефону оказать невозможно, однако по телефону специалисты готовы подсказать, как получить направление в больницу, оформить документы или получить бесплатные лекарства.

Важной особенностью проекта стала его доступность для жителей всей области. Обратиться за консультацией смогут не только саратовцы, но и жители отдалённых районов.

