В области расширили перечень получателей бесплатной юрпомощи

Саратовская областная Дума приняла поправки в закон о бесплатной юридической помощи. Теперь право на её получение получили родители, ограниченные или лишённые родительских прав. Им помогут консультировать, составлять заявления, жалобы и представлять интересы в суде — по вопросам отмены ограничений или восстановления в правах.

«Главная цель — содействовать сохранению детей в кровных семьях», — отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов. Раньше такой помощи у этой категории не было. Порядок предоставления останется таким же, как для остальных льготников.

Бесплатная помощь уже доступна малоимущим, многодетным, родителям детей-инвалидов, сирот, неполных семей, а также участникам СВО и их семьям. С начала 2026 года оказано около 3,8 тысячи услуг. Телефон для справок: 8(845-2) 65-34-36.