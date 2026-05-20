Четверо саратовских школьников вышли в финал «Умниц и умников»

В Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина прошёл финал VIII региональной олимпиады «Умницы и умники земли Саратовской». За право поехать на телеолимпиаду в Москву боролись 43 десятиклассника. Особым гостем стал автор и ведущий передачи «Умницы и умники» Юрий Вяземский. Перед выходом на дорожки участники рассуждали о фразе Гагарина: «Люди, берегите Землю!». Тема сезона — известные люди Саратовского края: писатели, учёные, космонавты и герои войн.

Победителями олимпиады стали четверо школьников. Это Карим Мосеев (гимназия №8, Энгельс), Эвелина Афанасьева (лицей №24 им. М.М. Расковой, Саратов), Надежда Лило (школа №3, Аркадак). Призёром стала Вера Сапрыкина (ЦДО р.п. Лысые Горы). Юрий Вяземский пригласил всех четверых на телеолимпиаду в Москву. За правильные ответы участникам вручали медали и ордена.

«Спустя 65 лет на месте приземления первого космонавта организованы мероприятия уникальной интеллектуальной олимпиады, — отметил замминистра образования Никита Вдовин. — Особенно радуют успехи наших ребят — это результат большого труда, таланта и поддержки учителей». Все участники получили сертификаты и книги об истории края, а завершилось мероприятие экскурсией по парку.