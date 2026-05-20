В Саратовской области ввели запрет на использование дипфейков в агитации

Областная дума приняла поправки сразу в несколько законов – о выборах губернатора, депутатов облдумы и местного самоуправления, а также о референдумах. Изменения связаны с новым федеральным законом, который вступил в силу 2 мая 2026 года.

Что изменилось

1. Упростили работу со списками избирателей

Раньше главы местных администраций были обязаны лично предоставлять сведения об избирателях для составления списков. Теперь эту обязанность исключили. Данные формируются автоматически – через регистр избирателей в государственной автоматизированной системе «Выборы» (ГАС «Выборы»). Это быстрее, точнее и не требует лишней бумажной работы.

2. Запретили дипфейки в агитации

В закон внесён прямой запрет на использование в агитационных материалах изображения (образа) или голоса человека, созданных с помощью информационных технологий. Это касается и реальных, и вымышленных, и даже умерших людей. Другими словами, нельзя делать поддельные видео или аудиозаписи, чтобы ввести избирателей в заблуждение.

Разрешено только одно: избирательное объединение может использовать образ и голос своего кандидата, а сам кандидат – свои собственные изображения (в том числе в группе с другими людьми). Всё остальное – под запретом.