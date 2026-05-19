В Саратове прошёл форум ко Дню славянской письменности и культуры

В Саратовской православной духовной семинарии прошло пленарное заседание межрегионального форума «Дни славянской письменности и культуры». Ежегодное мероприятие объединило академическое сообщество, общественников, студентов, богословов и священников Саратовской митрополии. От имени губернатора Романа Бусаргина участников приветствовал министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов.

В приветственном адресе главы региона подчеркнули важность сохранения исторической памяти. «Сегодня мы отдаём дань уважения святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Они не только создали славянскую письменность, но и заложили прочный фундамент духовной жизни и культурного наследия наших народов, — отмечалось в обращении. — Празднование помогает прививать молодёжи уважение к традициям, воспитывать патриотизм, любить и ценить родную речь». Милованов также вручил награды победителям епархиальной олимпиады на тему «Апостольское служение».

Форум продлится в Саратове до 24 мая. В программе: межъепархиальный конкурс чтецов на церковнославянском языке «В начале было Слово…», серия открытых лекций о духовном наследии Кирилла и Мефодия, а также концерт духовной музыки «Слава вам, братья, славян просветители!».