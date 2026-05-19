Пенсионеры из Краснокутского района побывали на месте приземления Гагарина

Фото: МинИнформ 64 Z

Получатели социальных услуг из Краснокутского района благодаря программе «Социальный туризм» посетили Парк покорителей космоса в Энгельсском районе. Экскурсия приурочена к 65-летию первого в мире пилотируемого полёта человека в космос. Парк — это уникальный мемориально-образовательный комплекс под открытым небом на месте приземления Юрия Гагарина.

Участники увидели памятные объекты, посвящённые покорению космоса, ощутили связь времён и гордость за достижения страны. «На саратовской земле находится точка, где приземлился первый космонавт мира. Каждый шаг — прикосновение к истории. Пусть путешествие было земным, эмоции оказались космическими», — поделилась одна из участниц.

Поездка стала не просто экскурсией, а настоящим праздником. День, наполненный историей и тёплым общением, надолго останется в памяти. Эмоции — действительно космические.