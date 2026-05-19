Саратовская область и VK Tech: вместе за ИИ и российское ПО

Фото: МинИнформ 64 Z

Саратовская область сделала шаг в цифровое будущее. На форуме «ЦИПР» министр цифрового развития Владимир Старков и гендиректор VK Tech Павел Гонтарев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ касается внедрения облачных решений, искусственного интеллекта и отечественного программного обеспечения в регионе.

Новые технологии упростят жизнь жителям и бизнесу. Стороны договорились развивать сервисы для общения граждан с властями и организациями. Предпринимателям станет проще работать с госсистемами, а саратовцы получат более удобный цифровой доступ к услугам.

«Мы не просто подключаем регион к готовым платформам, а создаём в области возможность создания пилотной среды для внедрения российских ИТ-решений, — отметил Владимир Старков. — Модель, которая заработает в Саратовской области, будет готова к тиражированию в других субъектах России». Павел Гонтарев добавил: «Наши продукты помогают работать эффективнее как бизнесу, так и государству. Соглашение позволит совместно развивать цифровые сервисы для жителей, предпринимателей и госслужащих».