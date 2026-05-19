Речевой ИИ внедрят в социальную сферу Саратовской области

Министерство цифрового развития и связи Саратовской области, компания ЦТР и Сбербанк подписали соглашение о внедрении речевых технологий и искусственного интеллекта в социальную сферу региона. Решения на базе отечественных больших языковых моделей помогут автоматизировать обработку обращений граждан, снизить нагрузку на врачей и повысить эффективность систем «Умного и безопасного города». Партнёрство заключено на площадке форума ЦИПР в Нижнем Новгороде.

Жители региона получат доступ к голосовым помощникам и чат-ботам для оперативного решения вопросов. Для медучреждений предусмотрены системы автостенографирования, в сфере общественной безопасности — биометрические решения для идентификации по лицу и голосу. Стороны также договорились о совместной подготовке кадров и развитии образовательных проектов в сфере ИИ.

Министр цифрового развития и связи Владимир Старков подчеркнул: «Наша цель — чтобы технологии работали на человека. Мы запускаем в области пилотную среду для речевого ИИ, которая позволит снизить операционную нагрузку при предоставлении услуг жителям».