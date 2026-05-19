Волонтеры «Неравнодушные сердца» посетили дом-интернат в Аткарске

По инициативе местного координатора партийного проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентины Шпаковой, волонтеры группы "Неравнодушные сердца" побывали в Аткарском доме - интернате для престарелых и инвалидов.

"Подобные визиты наших волонтеров с концертами и мастер-классами — прекрасная инициатива, которая дарит подопечным интерната радость, социализацию и возможность почувствовать свою значимость в общем деле помощи участникам специальной военной операции.

Выступили с замечательной концертной программой и поделились опытом плетения маскировочных сетей с женщинами из дома - интерната. Плетение разное - цель одна! Помощь участникам СВО и их защита. Поскольку маскировочные сети жизненно необходимы для скрытия позиций и техники от разведывательных дронов, процесс их создания всегда вызывает большой интерес", - отметила Валентина Шпакова.

Поддержка участников СВО – важнейшее направление народной программы "Единой России".