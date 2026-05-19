Названы новые имена трагически погибших на фронтах спецоперации саратовцев

18 мая поступила информация о новых потерях среди жителей Саратовской области, погибших в ходе боевых действий. Всего в рамках военной спецоперации скончались еще девять человек из региона.

Согласно сообщениям представителей местных администраций, в числе погибших: Юрий Жосан (Романовский район), Илья Завин, Виталий Фирсов и Иван Черемыкин (Энгельсский район), Дмитрий Кошелев (Марксовский район), Антон Копылов и Игорь Мясников (Новобурасский район), Владимир Завгородний (Балашовский район), а также Владимир Колотилин (Духовницкий район).

Глава региона Роман Бусаргин и муниципальные власти выразили глубочайшие соболезнования семьям и друзьям военнослужащих, отдавших свои жизни.