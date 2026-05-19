Госавтоинспекторы оперативно доставили беременную саратовчанку на роды

В Саратовской области инспекторы ДПС успешно помогли беременной женщине добраться до родильного дома, обеспечив ей и новорожденному безопасность.

Инцидент произошел вечером, когда сотрудники ГИБДД из Энгельса, старший лейтенант полиции Дамир Кашапов и лейтенант полиции Богдан Трущелев, несли службу. К ним обратился встревоженный мужчина, пассажир автомобиля. Он сообщил, что у его беременной дочери, следующей в саратовский перинатальный центр, внезапно начались родовые схватки.

Полицейские немедленно приняли решение: они посадили роженицу в патрульную машину и оперативно доставили ее в медицинское учреждение. Женщина была благополучно передана медикам, после чего сотрудники полиции вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.

Спустя примерно час на свет появился мальчик. Благодаря быстрой реакции правоохранителей и своевременной медицинской помощи, состояние матери и ребенка оценивается как стабильное, их здоровью ничто не угрожает. Дамир Кашапов и Богдан Трущелев лично убедились в этом, посетив роддом во время выписки. Они поздравили молодую маму с важным событием, вручив ей и малышу цветы и памятные подарки.