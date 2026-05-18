В Саратовской области 23 мая пройдет общеобластной прием граждан

Губернатор Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с зампредами, министрами и главами районов. В субботу, 23 мая, состоится общеобластной прием граждан по общему кругу вопросов. Руководители всех уровней власти встретятся с жителями. Бусаргин поручил максимально быстро провести ремонт водопроводных сетей в Саратове, из-за которого 20 мая ограничат водоснабжение, и информировать горожан о ходе работ.

Губернатор потребовал активизировать дорожные работы, особенно на магистралях с большим потоком транспорта, и организовать процессы так, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Также он поручил усилить контроль за ресурсоснабжающими организациями: своевременные уведомления об отключении горячей воды, соблюдение сроков и работа горячих линий должны быть безусловными.

В связи с жарой на первый план выходит безопасность на воде. Бусаргин возложил на глав районов ответственность за информационно-разъяснительную работу: жители должны знать безопасные места для купания. Работа профильных служб должна быть бесперебойной.