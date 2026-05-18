Жители рассказали Панкову о проблемах Комсомольского поселка

Депутат Госдумы Николай Панков по приглашению жителей Тульского проезда приехал во двор домов 28, 30 и 30А. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Как уже говорил ранее – жители Комсомольского поселка любят свой район. Они готовы к совместной работе для его развития. Скажу, только живое общение помогает увидеть реальные проблемы. Поэтому еженедельно встречаюсь с жителями разных микрорайонов Заводского.

Многоэтажки от застройщика сданы с серьезными недочетами: в подъездах вместо плитки голый бетон, за домами до сих пор не вывезен строительный мусор. Дворовая территория изначально была в плохом состоянии.

Но люди не остались со своей проблемой. В прошлом году двор вошел в проект председателя Госдумы Вячеслава Володина и был отремонтирован. Скажу, не все выполнили свои обязательства. Возле дома 30 не доделана отмостка, а это обязанность управляющей компании. Жители объясняют это тем, что у дома нет спецсчета по капремонту. Жильцы домов 28 и 30А давно перешли на эту форму и содержат дом более качественно. Они даже просят расширить перечень работ, на которые можно тратить средства. Со своей стороны сделаю необходимые запросы.

Также жители рассказали, что новые спортплощадки недоступны. Это те, которые построены на территориях школ, в рамках проекта Вячеслава Володина. Позиция неизменна – в летнее и внеурочное время к спортивному оборудованию должны иметь доступ местные жители. Также жители рассказали, что дорога до ближайшей школы не освещена. Этот вопрос также требует решения. От этого зависит качество жизни в нашем Комсомольском поселке», - подчеркнул Николай Панков.