Максим Леонов: работы на коллекторе идут по графику

Фото: канал Максима Леонова

Максим Леонов вместе с зампредом правительства области Александром Стрелюхиным провел вечернее рабочее совещание с профильными службами и подрядчиком на объекте на улице Менделеева. Подрядчик завершил этап пилотного бурения и приступил к расширению скважины. Сейчас идет расширение до диаметра 600 мм, в дальнейшем его будут поэтапно увеличивать до необходимого для протаскивания трубопровода.

Не прекращаются мероприятия по откачке воды из подвалов многоквартирных домов и прилегающих территорий, пострадавших от подтоплений. Все службы действуют слаженно, работы идут согласно утвержденному графику.

Максим Леонов держит ситуацию на личном контроле и оперативно реагирует на все возникающие вопросы.